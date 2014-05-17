تقلبات أسواق الطاقة عززت سيطرة الدول المستهلكة

شكلت التطورات المالية والاقتصادية والتكنولوجية خارطة العرض والطلب ومسارات أسعار النفط والغاز لدى الأسواق العالمية.

وسجلت أسواق النفط والغاز تغيرات جذرية خلال السنوات العشر الماضية، تمثلت في قلب معادلة أسواق الطاقة لتتحول لصالح الدول المستهلكة، بعد أن كانت تميل لصالح الدول المنتجة كونها صاحبة الثروات وصاحبة القرار في تحديد الأسواق المستهدفة والحصص والأسعار المناسبة.

وكان لزيادة عدد الدول المنتجة وارتفاع القدرات الإنتاجية لدى الدول من النفط والغاز واستمرار تسجيل عثرات وأزمات لدى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى حالات عدم الاستقرار التي تحدث لدى العديد من الدول المنتجة والمستهلكة، تأثيرات مباشرة على قدرة الأطراف على التأثير على أسواق الطاقة، لتسجل الدول المستهلكة للنفط والغاز أفضلية نسبية لدى أسواق الطاقة تجعل من الدول المنتجة في حالة ترقب ودراسة لكافة التطورات، وذلك بهدف إدارة القطاع والتخفيف من تذبذبات أسواقه والخروج بأفضل النتائج والعوائد في المدى المنظور.

وتبذل الدول المنتجة للنفط والغاز جهودا متواصلة للحفاظ على حصصها السوقية ومحاولة فتح أسواق جديدة تبعا لحزمة التطورات والأحداث والتداخلات الايجابية والسلبية في العلاقات بين دول العالم وقاراته، وبات من الواضح أن الأحداث المتواصلة ساهمت في ارتفاع حدة المنافسة بين الدول المنتجة على الأسواق، وبات الحفاظ على الحصص الحالية أمرا صعباً، طالما تسجل الأسواق فائضا من المعروض ومعدلات نمو على الاستهلاك تقل عن معدلات الزيادة في الإنتاج بين فترة وأخرى.

يذكر هنا أن أسعار النفط قد تراوحت بين 103 إلى 111 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام الحالي، وبقيت التوقعات الإيجابية تسود أسواق الطاقة بزيادة المعروض من النفط، فيما تدعم مؤشرات أسواق النفط الأسعار السائدة.

ويعكس مسار الأسعار السائدة للنفط تسجيل حالة من التوازن، مكنتها من البقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما تلعب الأحداث المسجلة في أوكرانيا بتعزيز بقاء الأسعار مرتفعة، ذلك أن أوكرانيا تمثل المنفذ إلى أوروبا والتي تعتمد على الغاز القادم من روسيا في ظل وجود صعوبات وتحديات كبيرة لإيجاد البديل والتعويض خلال فترة قصيرة من الزمن.

وتظهر التطورات الأخيرة صعوبات البحث عن أسواق جديدة لكل من المنتجين والمستهلكين، الأمر الذي يفتح المجال أمام استمرار حالة عدم الاستقرار وترجيح بقاء الأسعار في حالة ثبات تارة وارتفاع تارة أخرى.