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365 مليار جنيه سنوياً واردات مصر البترولية سنوياً

المصدر: القاهرة – واس
شريف إسماعيل
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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل أن بلاده تستورد مشتقات بترولية من الخارج بقيمة 365 مليار جنيه سنوياً.

وقال إسماعيل على هامش إطلاق حملة "بالمعقول" للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة على المستوى القومي وتشجيع المواطنين على الاتجاه لفكر الترشيد في استخدام موارد الطاقة، إن مصر تستهلك 100 ألف طن غاز يومياً وحوالي 49 ألف طن مازوت يومياً.

وأوضح الوزير المصري أنه سيتم ترشيد استهلاك الدعم عن طريق إعادة النظر في منظومة دعم النقل النهري والبحري ورفع كفاءة الوحدات الصناعية مما يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد القومي.

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