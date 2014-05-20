برنت مستقر فوق 109 دولارات بفعل ليبيا ومخزون أميركا

استقر خام برنت فوق 109 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء، حيث وازنت القلاقل وانخفاض الإنتاج من ليبيا عضو منظمة أوبك إثر الضغوط الناجمة عن توقعات لزيادة مخزونات النفط الأميركية إلى مستوى قياسي.

ولا يزيد إنتاج ليبيا حالياً على 210 آلاف برميل يومياً مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا حتى منتصف 2013 في ظل استمرار غلق حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين في غرب البلاد بعد أسبوع من قول الحكومة إنها توصلت إلى اتفاق مع المحتجين لإعادة فتحهما.

وقال جوناثان بارات الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث السلع الأولية بارات بوليتين في سيدني "أي شيء يحدث في ليبيا حالياً لا يهم لأنه لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك."

وفي الساعة 0546 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام برنت 12 سنتا إلى 109.49 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً 38 سنتاً.

وزاد الخام الأميركي تسليم يونيو 12 سنتا إلى 102.73 دولار للبرميل. وأغلق العقد مرتفعاً 59 سنتا ويحل أجله اليوم.

وارتفع سعر الخام الأميركي عقد يوليو 20 سنتا إلى 102.31 دولار للبرميل.

وقالت توتال الفرنسية أمس الاثنين إنها قلصت حضورها في العاصمة طرابلس إلى الحد الأدنى بفعل بواعث قلق أمنية، بينما تقوم شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك بإجلاء عمال من ليبيا إثر اشتباكات مطلع الأسبوع.

وقال محللو باركليز في مذكرة "كل هذا لا يساعد على عودة إنتاج النفط الليبي إلى مستويات ما قبل الحرب، ونتوقع أن يظل البلد مبعث قلق لأسواق النفط حتى نهاية 2014 على الأقل".