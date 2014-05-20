وزير: مصر تستورد نصف استهلاك البوتاجاز من الخارج

قال وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، المهندس شريف إسماعيل، إن مصر تستورد ما يقرب من نصف استهلاك المصريين من البوتاجاز من الخارج، وإن الوزارة تتجه في الوقت الحالي إلى الاعتماد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز وإتاحة مصدر طاقة نظيف، إضافة إلى التيسير على المواطنين من خلال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير عقب افتتاح محطة تخفيض ضغط الغاز الثانية الجديدة بمدينة بنها وتفقده مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بمدن بنها وزفتى وكفر الزيات بمحافظتي القليوبية والغربية، اليوم، أن الدولة حريصة على الانطلاق والتوسّع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مختلف المحافظات.

وقام الوزير بإطلاق أول شعلة لتوصيل الغاز للمنازل بكفر الجزار بمحافظة القليوبية، كما قام بوضع حجر الأساس لمحطتي تخفيض ضغط الغاز بمدينتي زفتى وكفر الزيات في إطار خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز إلى مستخدمين جدد بهذه المدن.

وقال رئيس شركة غاز مصر، المهندس فيصل أبوالعز، إن محطات تخفيض الضغط ببنها وزفتى وكفر الزيات ستخدم حوالي 75.5 ألف وحدة سكنية، موضحاً أن المحطة التي تم افتتاحها في بنها هي المحطة الثانية بالمدينة وتهدف لتخفيف الضغط عن المحطة الأولى لتخفيف الأحمال عنها لوصولها للطاقة التشغيلية القصوى.