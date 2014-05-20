"توتال" تقلص وجودها خوفاً من العنف المتزايد في ليبيا

قالت متحدثة باسم شركة توتال إن شركة النفط الفرنسية العملاقة قلصت وجودها في العاصمة الليبية طرابلس إلى الحد الأدنى، بسبب المخاوف الأمنية لكنها لا تقوم بإجلاء عمالها من ليبيا وإن العمليات البحرية مستمرة.

وأضافت المتحدثة لرويترز "نحن نراقب الوضع.. وقلصنا وجودنا في طرابلس - الذي كان محدوداً بالفعل - إلى الحد الأدنى.. لكننا لا نقوم بإجلاء (العمال) من ليبيا والعمليات البحرية مستمرة."

ولم تذكر عدد العاملين في ليبيا أو كيف تنظم الشركة أمورها في مواجهة العنف المتزايد هناك. وقال مصدر بشركة الطاقة الجزائرية سوناطراك إن الشركة الحكومية أمرت عمالها بالعودة من ليبيا.