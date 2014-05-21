تباين في أسعار برنت والنفط الأميركي بعد توترات ليبيا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي مقتربة من 103 دولارات للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء، وقد لاقت دعماً من عدم الاستقرار في ليبيا وهبوط غير متوقع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وبحلول الساعة 0006 بتوقيت غرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم يوليو 0.57 دولار إلى 102.90 دولار للبرميل بعد صعودها 22 سنتاً إلى 102.33 دولار الجلسة السابقة.

وقفز سعر عقود مزيج النفط الخام برنت تسعة سنتات إلى 109.78 دولار للبرميل بعد صعوده 32 سنتا إلى 109.69 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول نفطي ليبي إن حقلي الفيل والشرارة للنفط في غرب ليبيا ما زالا مغلقين بعد أكثر من أسبوع من إعلان الحكومة انتهاء احتجاجات. ولا يزيد إنتاج ليبيا حاليا عن 210 آلاف برميل يومياً مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا حتى منتصف عام 2013.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام هبطت الأسبوع الماضي 10.3 مليون برميل إلى 380.4 مليون برميل مخالفة تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 800 ألف برميل.