هبوط حاد بمخزونات النفط الأميركي وأدنى قيمة للواردات

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير وتراجع الواردات، في حين زادت مخزونات البنزين والمشتقات.

وهبطت مخزونات الخام 7.2 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 16 مايو، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 750 ألف برميل. ‭ ‬

وانخفضت مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشنج بأوكلاهوما بمقدار 225 ألف برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 658 ألف برميل يوميا إلى 6.4 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى لها منذ 1997.

وسجلت مخزونات البنزين زيادة بلغت حوالي مليون برميل، في حين كانت توقعات محللين في مسح لرويترز تشير إلى ارتفاع قدره 79 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات المشتقات -التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة- ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 293 ألف برميل.