برنت عند 110 دولارات بعد بيانات صينية وزيادة المخزون

استقر خام برنت قرب أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر فوق 110 دولارات للبرميل اليوم الخميس، مدعوما بتراجع كبير في مخزونات الخام الأميركية وعلامات على تحسن قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

وأظهر مسح أولي أجراه اتش.اس.بي.سي أن قطاع المصانع الصيني سجل أفضل أداء له في خمسة أشهر في مايو، وهو ما يشير إلى تحسن توقعات الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجع سعر برنت أربعة سنتات إلى 110.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:22 بتوقيت جرينتش، لكنه يظل قرب أعلى مستوى له في شهرين ونصف الذي سجله في الجلسة السابقة حين بلغ 110.73 دولار للبرميل.

وانخفض سعر الخام الأميركي تسعة سنتات إلى 103.98 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.74 دولار عند التسوية يوم الأربعاء مسجلا أكبر مكاسبه اليومية في ستة أسابيع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم هبطت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 800 ألف برميل.

واستمدت أسعار النفط العالمية، ولاسيما خام برنت، دعما أيضا من الوضع في ليبيا بعد أن قال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق رصاص قرب معسكرين كبيرين للجيش في طرابلس، بعد يومين من اقتحام مسلحين مبنى البرلمان.