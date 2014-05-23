إنتاج البنزين في أميركا يقفز لمستوى قياسي في أبريل

قال معهد البترول الأميركي إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 2.3 بالمئة في أبريل إلى أعلى مستوى للشهر في 4 سنوات مدفوعا بقفزة اخرى في الطلب على زيت التدفئة في حين سجل انتاج البنزين مستوى قياسيا مرتفعا مدعوما بطفرة في الصادرات.

وارتفع الطلب على النفط ومشتقاته الي ما يقل قليلا عن 19 مليون برميل يوميا. وسجل انتاج البنزين في ابريل أعلى مستوى على الاطلاق مع صعوده 9.2 بالمئة عن الشهر السابق الى 9.8 مليون برميل يوميا، في حين قفز انتاج المشتقات الوسيطة بنسبة 12.1 بالمئة إلى 5 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الاطلاق لشهر أبريل.

وارتفعت صادرات المنتجات المكررة إلى 3.7 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 16 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وأظهرت البيانات ايضاً أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام واصل تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة في عقود متجاوزاً 8.2 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 2.2 بالمئة عن مارس. وهبط إجمالي الواردات البترولية في أبريل إلى 10.1 مليون برميل يوميا، وهو ثاني أدنى مستوى شهري في 17 عاماً.