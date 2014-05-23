بغداد: بدء تصدير كردستان النفط لتركيا "غير شرعي"

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز لرويترز اليوم الخميس إن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

وقال يلدز إن الشحنة الأولى من الخام المنقول عبر خط أنابيب وحجمها مليون برميل يجري تحميلها في ميناء جيهان، حيث جرى تخزين نحو 2.5 مليون برميل من نفط كردستان. وقال مصدر بالقطاع النفطي إنه من المتوقع أن تغادر الناقلة الميناء في وقت لاحق متأخر (أمس). وقال يلدز "سيكتمل التحميل اليوم".

ورفض الإدلاء بتعقيب بخصوص المشتري، لأن عملية البيع نفذت عبر حكومة إقليم كردستان. وتقول الحكومة المركزية في بغداد إنها صاحبة السلطة الوحيدة لإدارة وبيع نفط العراق. ولم تسفر شهور من المحادثات بين الإقليم والحكومة المركزية عن نتائج تذكر.

وشحن إقليم كردستان نحو 2.5 مليون برميل من الخام إلى صهاريج للتخزين في جيهان عبر خط أنابيب جديد بناه وبدأ تدفق النفط فيه في ديسمبر الماضي.

وكانت أنقرة تنتظر موافقة بغداد قبل السماح لكردستان بتصدير النفط بشكل مستقل. لكن مصادر قالت إن تركيا تعتقد أنها أتاحت وقتا كافيا للدبلوماسية وإنه لا فائدة تذكر من تأجيل الصادرات في ظل امتلاء الصهاريج. وأصدرت مؤسسة تسويق النفط الحكومية في العراق (سومو) بيانا في وقت متأخر الخميس يصف تحميل النفط من ميناء جيهان بأنه عمل "غير شرعي" من جانب السلطات التركية.

وقال البيان إن وزارة النفط العراقية ومؤسسة تسويق النفط "تحتفظان بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شركة أو كيان" يقوم بشحن الخام العراقي من جيهان بدون موافقة من بغداد. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في اربيل للحصول على تعقيب.