توترات ليبيا وأوكرانيا تدعم بقاء النفط فوق 100 دولار

أغلقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 110 دولارات للبرميل، مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بالصراع في ليبيا وأوكرانيا وبيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للخام في العالم.

وأنهت عقود برنت تسليم يوليو جلسة التداول مرتفعة 18 سنتا، أو ما يعادل 0.16% لتسجل عند التسوية 110.54 دولار للبرميل، بعد أن تراوحت في نطاق ضيق بين 110.25 دولار و110.54 دولار.

وينهي برنت الأسبوع مرتفعا 0.5% بعد صعوده حوالي 2% في الأسبوع السابق.

وسجل برنت أثناء تعاملات سابقة 11.04 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من مارس.

وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف 61 سنتا أو 0.59% لتبلغ عند التسوية 104.35 دولار للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب قدرها 2.3% بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي.

وحصل النفط على دعم من مبيعات أفضل من المتوقع للمنازل الجديدة في أميركا في أبريل وبيانات إيجابية بشأن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين، وهو ما عزز التفاؤل بشأن نمو الطلب على الخام في المستقبل.

ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا حوالي 230 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن الطاقة الإنتاجية للبلد العضو في منظمة أوبك والبالغة 1.6 مليون برميل يومياً.