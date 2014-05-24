صفقة جديدة.. روسيا تخفض أسعار الغاز لإيطاليا

اتفقت شركة "غازبروم" الروسية وشركة الطاقة الإيطالية "إيني" على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الـ 18، على إدخال بعض التعديلات فيما يخص الأسعار على عقود توريد الغاز الروسي إلى إيطاليا.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن "غازبروم" فإن الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل الشركتين تشمل تصحيحا في شروط بيع الغاز الروسي للشركة الإيطالية باتجاه التخفيض.

من جهتها أكدت "إيني" أن الاتفاق يتضمن تغييرا مهما في آلية ربط الأسعار المستخدمة في العقود لضمان التطابق التام مع أسعار السوق.

يذكر أن إيطاليا هي ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي بين دول الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، وفي عام 2013 بلغت توريدات "غازبروم" إلى إيطاليا 25.3 مليار متر مكعب.