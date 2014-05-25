ليبيا.. 85% من تدفق النفط مغلق بقوة السلاح

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن حقلي الشرارة والفيل في غرب البلاد مازالا مغلقين بعد أكثر من أسبوعين من إعلان الحكومة انتهاء الاحتجاجات فيهما.

ونقلت وكالة رويترز عن محمد الحراري، المتحدث باسم المؤسسة، أن إنتاج ليبيا لم يتغير عن حوالي 200 ألف برميل يومياً.

وأكد تقرير لوكالة الأنباء الرسمية أن حقل النافورة في شرق البلاد قد استأنف الضخ لكن بطاقة لا تتجاوز ألفي برميل يومياً يجري تخزينها.

وكان إنتاج ليبيا، عضو منظمة أوبك، 1.4 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الاحتجاجات بحقول النفط ومرافئ التصدير في يوليو 2013.

وبمقارنة المستوى الحالي لتدفق النفط مع ذلك السابق للاحتجاجات قبل يوليو 2013، تكون 85% من تدفق النفط الليبي قد تعطلت بسبب المخاطر الأمنية وتهديدات المتمردين.