برنت يهبط عن 110 دولارات بعد انتخابات أوكرانيا

تراجع خام برنت عن 110 دولارات للبرميل اليوم الاثنين ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا بعد انتخاباتها الرئاسية.

ويواجه برنت والخام الأميركي مستويات مقاومة فنية تحد من المكاسب. ومن المتوقع أن يكون نشاط السوق محدودا لأن الأسواق الأميركية والبريطانية مغلقة في عطلات عامة.

وبحلول الساعة 0551 بتوقيت غرينتش تراجع سعر برنت تسليم يوليو 66 سنتا إلى 109.88 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي تسليم يوليو 37 سنتا إلى 103.98 دولار للبرميل بعد أن أغلق يوم الجمعة عند أعلى مستوى منذ21 أبريل.

وقال ريك سبونر كبير المحللين لدى سي.أم.سي ماركتس في سيدني إن برنت ارتفع لفترة وجيزة فوق مستوى المقاومة 110.65 دولار الأسبوع الماضي في حين اقترب الخام الأميركي من مستوى المقاومة عند105 دولارات.

وقال "يوجد بعض الحذر... الأسواق تجد صعوبة في اختراق مستويات المقاومة الفنية".