رفع البنزين 37% يثير المخاوف من "ثورة وقود" في اليمن

قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن السلطات اليمنية وضعت خطة أمنية وقائية لمواجهة أعمال شغب وعنف متوقعة جراء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية المرجح بدء سريانه خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأكدت المصادر لـ"العربية نت" أن الداخلية اليمنية وضعت خطة أمنية لتأمين تطبيق قرار رفع أسعار المشتقات النفطية والذي جرى تسريب وثائق رسمية تتضمن إقراره والتهيئة لسريانه بداية من غد الثلاثاء.

وأشارت الوثائق التي جرى الكشف عنها إلى أن سعر صفيحة البنزين حجم 20 لترا سيرتفع من 2500 ريال (12 دولار أميركي) إلى 3500 ريال (16,5 دولارأميركي) فيما سيزداد سعر نفس الصفيحة من مادة الديزل من 2000 ريال (9,5 دولارأميركي ) إلى 3000 ريال (14 دولارا أميركيا). وتمثل هذه الارتفاعات نسب زيادة 37% للبنزين و47% للديزل.

وقال المحلل الاقتصادي خالد عبد العزيز لـ"العربية.نت" إن اليمنيين يعيشون وضعا اقتصاديا ومعيشيا كارثيا، وأي خطوة باتجاه رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيكون بمثابة انتحار لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في ديسمبر 2011 بناء على المبادرة الخليجية.