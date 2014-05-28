برنت يرتفع فوق 110 دولارات بفعل بيانات أميركية قوية

ارتفعت عقود برنت اليوم الأربعاء لتظل فوق 110 دولارات بفضل تجدد التفاؤل إزاء نمو مطرد للطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، إثر بيانات اقتصادية قوية، في حين يلقى الخام دعما إضافيا من بواعث قلق إزاء الإمدادات.

وارتفعت طلبيات توريد السلع الأميركية المعمرة بشكل مفاجئ وزادت ثقة المستهلكين مما عزز الأصول عالية المخاطر وأسواق الأسهم الأميركية، لتغلق على مستوى قياسي جديد. ويرى بعض المحللين أن المكاسب القوية للأسهم قد تقود لمزيد من عمليات البيع لجني الأرباح، مما سيدفع النفط بدوره للهبوط.

وصعد خام برنت 17 سنتا إلى 110.19 دولار للبرميل في الساعة 0507 بتوقيت جرنتش بعد أن أغلق منخفضا 30 سنتا نتيجة جني أرباح بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. وارتفع الخام الأميركي سنتا واحدا إلى 104.12 دولار بعد أن نزل 24 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال تيتسو إموري مدير صندوق السلع في أستماكس للاستثمار "ثمة عوامل كثيرة تدعم السوق، فلدينا مؤشرات اقتصادية جيدة وشكوك إزاء ليبيا وأوكرانيا".

وتابع "لكن الأسهم الأميركية مرتفعة جدا. أخشى أن نرى عمليات بيع لجني الأرباح في الأسهم وقد ينزل النفط أيضا".