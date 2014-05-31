السعودية تمنح مصر أكثر من مليون طن بنزين وديزل

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن بلاده التي تعاني من مشاكل في الطاقة طرحت مناقصة لاستيراد احتياجاتها من المواد البترولية خلال الربع الثالث من 2014.

وتأتي هذه المناقصة بالتوازي مع مساعدات بترولية تعهدت السعودية بتقديمها خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أن بلاده طرحت "مناقصة يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الأسبوع الأول من يونيو لاستيراد 90 ألف طن سولار في كل من يوليو وأغسطس، إضافة إلى استيراد 120 ألف طن من البنزين، و500 ألف طن سولار خلال شهر سبتمبر".

وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي جراء انقطاع الكهرباء في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس.

وقال المسؤول إن المملكة العربية السعودية ستقدم مساعدات بترولية لمصر خلال شهري يوليو وأغسطس بنحو 240 ألف طن بنزين، و850 ألف طن سولار "كهدية"، وهذه القيمة ستمثل أكثر من مليون طن من المادتين.

وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بأكثر من 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، طارق الملا، قال لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر، إن مصر ستحصل على مساعدات بترولية شهرية من السعودية تتراوح قيمتها بين 650 و700 مليون دولار حتى أغسطس المقبل.

وأضاف أن "مساعدات السعودية البترولية لمصر ستبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار من أبريل وحتى نهاية أغسطس".

وتبلغ الاحتياجات الشهرية لمصر من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 500 ألف طن.