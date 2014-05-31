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قوة الطلب على البنزين بأميركا تدعم تماسك أسعار النفط

المصدر: نيويورك – رويترز
تراجع العقود الأجلة الأميركية للنفط
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انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام وسط عمليات بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر، لكنها ما زالت في منتصف نطاق تداولها خلال شهر وقد لاقت دعما من المخاوف بشأن إمدادات المعروض وقوة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وهبط أيضا سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لكنه لقي دعما من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة مع استمرار القتال في شرق أوكرانيا.

وبنهاية التعاملات سجل سعر عقود خام برنت عند التسوية 109.41 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.51%.

وهبط سعر عقود النفط الأميركي الخام الخفيف عند التسوية 0.87 دولار أو 0.84% إلى 102.71 دولار للبرميل.

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