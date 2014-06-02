بغداد تلوح بعصا القانون بحق مشتري نفط إقليم كردستان

هدد العراق باتخاذ إجراءات قانونية بحق أي مشتر للنفط المصدر عبر خط أنابيب من منطقة كردستان إلى تركيا.

وغادرت أول شحنة تم ضخها عبر خط الأنابيب سواحل تركيا قبل عشرة أيام على متن الناقلة يونايتد ليدرشيب، رغم معارضة بغداد والتي لجأت للتحكيم الدولي بحق تركيا بسبب تسهيلها تصدير الشحنة.

ويقول العراق إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد، بما في ذلك كردستان.

وحذرت سومو في بيان جميع الشركات والأفراد والمؤسسات من شراء شحنة الخام العراقي المحملة على السفينة يونايتد ليدرشيب، وذلك نيابة عن وزارة النفط العراقية بالحكومة المركزية.

وأضاف البيان أن وزارة النفط وسومو تحتفظان بحقهما في أخذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة أو فرد أو مؤسسة تشتري الشحنة المذكورة.

وأظهرت بيانات لحركة السفن أن السفينة يونايتد ليدرشيب أبحرت من ميناء جيهان عبر البحر المتوسط وبدت متجهة إلى الولايات المتحدة، لكنها غيرت مسارها يوم الجمعة.