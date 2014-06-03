النفط الأميركي فوق 102 دولار مع زيادة إنتاج أوبك

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي فوق 102 دولار للرميل أوائل التعامل في آسيا، اليوم الثلاثاء، ولكنها كانت قريبا من أدنى مستوياتها في أسبوعين، متأثرة ببيانات تظهر زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وتلقت الأسعار دعما من تحسن آفاق الطلب على النفط بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس، انخفض سعر العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام لتسليم يوليو سنتا واحدا إلى 102.46 دولار للبرميل.

وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم يوليو، ستة سنتات إلى 108.89 دولار للبرميل قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.