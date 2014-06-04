النفط الأميركي يصعد قرب 103 دولارات وهبوط بالمخزونات

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي مقتربة من 103 دولارات للبرميل أوائل التعامل في آسيا، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي، إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 من مايو إلى 382.5 مبليون برميل، مقارنة بتنبؤات المحللين بهبوط قدره 300 ألف برميل.

وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كاشنج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 300 ألف برميل.

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس، ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام لتسليم يوليو 19 سنتا إلى 102.85 دولار للبرميل.

وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم يوليو ثمانية سنتات إلى 108.90 دولار للبرميل.