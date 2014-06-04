تقسيم شركة للغاز بأوكرانيا لإنقاذها من ديون روسيا

اقترحت الحكومة الأوكرانية تقسيم شركة نفتوجاز الحكومية المثقلة بالديون إلى ثلاث شركات، لتتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنظم المنافسة في قطاع الطاقة وتعزز الربحية في نهاية المطاف.

وتقول موسكو إن الشركة المثقلة بالمشكلات تدين لشركة جازبروم الروسية بأكثر من خمسة مليارات دولار، ولا تمتلك سوى القليل من الموارد لتسوية مديونيتها، إذ تبيع الغاز الروسي للمستهلك الأوكراني بأقل مما تشتريه بسبب برنامج دعم الطاقة الحكومي.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء "ستقتصر نفتوجاز على تداول الغاز... سيتم تأسيس شركة أوكرانية لنقل الغاز وشركة لتخزين الغاز تحت الأرض.

ويتماشى الاقتراح مع ممارسات الاتحاد الأوروبي في فصل شركات نقل الغاز عن شركات بيع وشراء الخام لتجنب هيمنة شركة واحدة على خطوط الأنابيب أو احتكارها لرسوم خطوط الأنابيب.