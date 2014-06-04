مصر تدعو أصحاب السيارات لاستخدام بنزين 95

دعت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أصحاب السيارات إلى استخدام بنزين 95 الذي رفعت حكومة الدكتور هشام قنديل أسعاره في نوفمبر 2012 إلى نحو 5.85 جنيه.

وأعلن بيان أصدرته وزارة البترول، اليوم، عن تراجع ملحوظ وحاد في معدلات استهلاك بنزين 95 عالي الجودة في السوق المحلي على الرغم من أنه وقود ذو جودة عالية يلبي تصميم محركات السيارات التي تتطلب وقودا بدرجة أوكتين مرتفعة، حيث سجل استهلاكه في عام 2012/2013 حوالي 26 ألف طن، مقابل 43 ألف طن في عام 2011/2012، بانخفاض نسبته 39.5٪، واستمر في منحنى الانخفاض الحاد ليسجل في الشهور التسعة الأولى من عام 2013/2014 حوالي 5 آلاف طن فقط.

وأشار التقرير الذي تلقته الوزارة من الهيئة المصرية العامة للبترول إلى أن طرح هذا النوع من البنزين جاء بناء على توصيات مصنعي محركات السيارات العالمية، وذلك للحصول على أفضل أداء.

وأوضح التقرير أن استخدام البنزين 95 في السيارات الفارهة والهيئات السياسية وسيارات الشركات الكبرى يحسن اقتصاديات استهلاك الوقود وإطالة عمر المحرك وتقليل مصروفات الصيانة نتيجة استخدام البنزين عالي الأوكتين الموصى به من قبل مصنعي السيارات، فضلاً عن أن التحول لاستخدام البنزين 95 بدلاً من الأنواع الأخرى من البنزين المدعومة من الدولة سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ويحقق جانباً من التوازن والعدالة الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن البنزين 95 متوافر في محطات تموين السيارات الموزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية لتلبية الطلب عليه.