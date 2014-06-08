العالم يترقب انفراجة بنزاع الأسعار على الغاز الروسي

قال مسؤول في وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأحد، إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الروسي ستستأنف، غدا الاثنين، في مسعى لحل النزاع حول الأسعار.

وذكرت متحدثة باسم الوزارة "ستجري الجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية مساء غد في بروكسل".

وسيشارك في المحادثات وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، ونظيره الأوكراني يوري برودان، ومفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر.

واجتمع مسؤولون من شركة جازبروم الروسية ونفتوجاز الأوكرانية للطاقة على مدار يومين في برلين الأسبوع الماضي، في محاولة لتسوية النزاع الذي قد يهدد تدفقات الغاز إلى أوروبا.

ويدور الخلاف بين موسكو وكييف حول سعر الغاز. وترفض كييف قرار موسكو بمضاعفة أسعار الغاز لمثليه تقريبا ليصل إلى 485 دولارا لكل 1000 متر مكعب اعتبارا من أول أبريل، وهو قرار جاء بعدما فر رئيس أوكرانيا المخلوع فيكتور يانوكوفيتش إلى موسكو في أعقاب انتفاضة شعبية.