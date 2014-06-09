باكستان تعلن عن اكتشاف احتياطي كبير للنفط

أعلنت باكستان، أمس الأحد، أنها اكتشفت احتياطيا كبيرا للنفط في إقليم البنجاب الباكستاني يمكنه تغطية قطاع كبير للاحتياجات اليومية من الطاقة في باكستان.

وأوضحت الإذاعة الباكستانية في تقرير لها أنه تم اكتشاف هذا المخزون للنفط بالتعاون مع شركة تنقيب محلية في منطقة جهلم على بعد 160 كيلومتراً جنوب العاصمة إسلام آباد.

وأضافت أن الاحتياطي الذي تم استكشافه يقدر حجمه بـ23 مليون برميل تقريباً، وبإمكانه تغطية 5500 برميل يومياً من الاحتياجات الباكستانية اليومية للنفط.

وبينت أن هذا الاحتياطي يعد أكبر احتياطي للنفط تم اكتشافه حتى الآن في باكستان.