الإمارات: أسعار النفط عند مستوى مريح لأوبك

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن أسعار النفط عند مستوى "مريح" للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وإن المنظمة لا ترى أي نقص في الإمدادات.

وتعقد أوبك، التي تضخ أكثر من ثلث إمدادات النفط في العالم، اجتماعا غدا الأربعاء في فيينا لاتخاذ قرار بخصوص سياسة الإنتاج.

وكان وزراء قالوا إنهم يتوقعون أن تبقي المنظمة على هدف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المزروعي قوله اليوم الثلاثاء "أسعار النفط مستقرة في الفترة السابقة وفي مستوى مريح لجميع الدول الأعضاء".

وأكد المزروعي للوكالة الرسمية قبل توجهه إلى فيينا التزام بلاده وجميع الدول الأعضاء في أوبك "بضمان توازن العرض مع الطلب، وحصول المستهلكين على الإمدادات النفطية التي قد يحتاجون إليها".

وأضاف أن مخزونات النفط ما زالت "معقولة" في معظم الدول المستهلكة، ولا يوجد نقص في المعروض.