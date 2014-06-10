العراق: إعلان الطوارئ لن يؤثر على صادرات النفط

قال وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي، الثلاثاء، إن أي إعلان لحال الطوارئ لن يؤثر على صادرات العراق من الخام.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من البرلمان إعلان حال الطوارئ بعدما سيطر مسلحون من السنة على معظم أنحاء الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والواقعة في شمال البلاد.

وتعطلت شحنات خام كركوك من شمال العراق منذ أن تسبب انفجار قنبلة في وقف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا في الثاني من مارس.

وقال لعيبي إن حال الطوارئ لن تشمل البصرة، حيث يوجد الميناء الذي تخرج منه معظم صادرات النفط المستخرجة من الحقول العملاقة في جنوب العراق.

وأضاف أن وزارة النفط تستحث الحكومة أيضاً على نشر قوة عسكرية لحماية خط الأنابيب في الشمال.

وقال الوزير إنه إذا طالت فترة تعطل خط أنابيب نفط كركوك فإن بعضاً من خطوط أنابيب المنتجات النفطية الثمانية المتصلة بمصفاة بيجي قرب بغداد قد تستخدم في نقل الخام من الشمال للاستخدام المحلي.

وتوجه لعيبي إلى فيينا لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء.