أوبك تتفق على إبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، على إبقاء سقف إنتاجها النفطي بدون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الثاني من العام، في قرار كان متوقعا على نطاق واسع.

وقال وزراء إن المنظمة التي تضم في عضويتها 12 دولة راضية عن أسعار النفط الحالية البالغة حوالي 110 دولارات للبرميل من خام برنت، والتي تزيد كثيرا عن السعر الذي تفضله وقدره 100 دولار للبرميل.

وينتج عضوان هما ليبيا وإيران أقل بكثير من طاقتهما بسبب القلاقل الداخلية والعقوبات على الترتيب، مما يساهم في دعم الأسعار.

وأكدت أوبك القرار في بيان ختامي بعد انتهاء اجتماعها، وقالت أيضا إن الاجتماع القادم سيعقد في 27 نوفمبر وسيتم تمديد فترة عمل أمينها العام عبد الله البدري إلى 30 يونيو 2015.

وكان وزراء قالوا في وقت سابق إن نيجيريا رشحت وزيرة النفط لديها ديزاني أليسون مادوكي لتخلف البدري في منصب الأمين العام لأوبك الذي يتولاه منذ فترة طويلة.