ايران مستعدة لزيادة إنتاج النفط مع رفع العقوبات

اعلنت ايران عن خطط لزيادة سريعة لانتاجها النفطي بمساعدة من مستثمرين اجانب فور أي رفع للعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وقال وزير النفط الايراني بيجان زنغانه ان ايران يمكنها زيادة صادراتها من الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا فور أي رفع للعقوبات.

واضاف قائلا للصحفيين عشية اجتماع اوبك في فيينا "يمكننا بسرعة كبيرة جدا ان نزيدها نصف مليون وبعد شهرين يمكننا ان نزيدها 700 ألف برميل يوميا."

وقال ان ايران يمكنها ضخ 4 ملايين برميل يوميا في اقل من ثلاثة اشهر من رفع للعقوبات. واضاف انه يعتزم الاجتماع مع بعض شركات النفط الاجنبية اثناء وجوده في فيينا لكنه لم يذكر اسماءها.



