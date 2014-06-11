بغداد: التوتر بالموصل يمهد لاتفاق نفطي مع الأكراد

قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، اليوم الأربعاء، إن منشآت تصدير الخام الرئيسية في الجنوب، وهي مرافئ التصدير الوحيدة التي تعمل في البلاد آمنة، وإن الشحنات الحالية حوالي 2.6 مليون برميل يوميا.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المنشق على تنظيم القاعدة على مدينة الموصل أمس الثلاثاء.

وقال لعيبي للصحافيين قبل اجتماع لأوبك في فيينا "كل صادراتنا الآن من ميناء‭ ‬البصرة في الجنوب، إنها منطقة آمنة جدا جدا".

وخط الأنابيب الذي يربط شمال العراق بميناء تركي متوقف عن العمل منذ مارس إثر تفجير.

وأضاف لعيبي أن فرص التوصل لاتفاق بين الحكومة المركزية والأكراد زادت بسبب الوضع في الموصل.