برنت يكسب دولارين مع تصاعد التوتر في العراق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم بسبب التوترات المتصاعدة في العراق، حيث ارتفع برنت أكثر من دولارين ليتجاوز 112 دولاراً للبرميل. في الوقت ذاته قال وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي "إن مصفاة بيجي التي تعد الأكبر في العراق مازالت تحت سيطرة الحكومة اليوم الخميس، وذلك بعد هجوم واسع النطاق لمسلحين في أنحاء شمال العراق".

وبحسب وكالة "رويترز" فقد قال لعيبي "إن العراق لا يستورد أي كميات إضافية من الوقود، وإن مخزونات البنزين والديزل الحالية جيدة". وقال "إن صادرات النفط الخام من ميناء البصرة في الجنوب بلغت 2.6 إلى 2.7 مليون برميل يومياً في المتوسط أمس الأربعاء."

من جانبه قال الخبير في شؤون النفط حمزة الجواهري في حديث لـ"العربية" ليس هناك مخاوف من توقف إمدادات العراق النفطية بسبب بعد مصادر التصدير الرئيسية عن التوترات الأخيرة، وقال إن الأحداث الأخيرة لم تعق نشاط النفط في الحقول الرئيسية، حيث يتركز معظم التصدير في الجنوب.

وبشأن المخاوف من سيطرة داعش على مصفاة بيجي "قال إن الأخبار متضاربة حول ذلك إلا أن الحكومة العراقية، أكدت إعادة سيطرتها على المدينة، وعلى المصفاة، واستبعد الخبير الجواهري أي مخاوف بشأن توقف الإمدادات العراقية في الوقت الحاضر.

إلى ذلك قال متحدث عسكري كردي اليوم الخميس إن القوات الكردية تسيطر تماما على مدينة كركوك النفطية العراقية بعد أن تخلى الجيش الاتحادي عن قواعده هناك. وقال المتحدث جبار ياور "سقطت كركوك بأكملها في أيدي البشمركة ولم يعد هناك وجود للجيش العراقي في كركوك الآن".