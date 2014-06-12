مصر سترفع إنتاج الغاز بـ500 مليون قدم مكعبة يومياً

قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر سيزيد بمقدار 500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول ديسمبر مع بدء تشغيل بضعة حقول للغاز.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية عن إسماعيل قوله إن هذه الزيادة سترفع إنتاج الغاز في مصر إلى 5.2 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية ديسمبر.

وهذه الكمية أقل من المستوى الذي توقعته الوزارة للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو والبالغ 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

وأشارت التوقعات التي نشرت في فبراير إلى أن إنتاج الغاز لن يفي بالطلب المحلي الذي يتزايد بخطى سريعة في السنة المالية القادمة.

وقال إسماعيل إن من بين الحقول التي ستدخل مرحلة الإنتاج بحلول نهاية العام دكا وسفاير وليبرا، لكنه لم يذكر أسماء الشركات التي تطورها.

وقال أيضا إن مصر تنتج حاليا 680 ألف برميل يوميا من النفط والمكثفات.

وأدى نمو سريع للسكان في مصر وزيادة في الاعتماد على الغاز الطبيعي بسبب رخص أسعاره المدعومة إلى نقص في إمدادات الغاز وانقطاعات للكهرباء في الأعوام القليلة الماضية.

وأسعار الطاقة في مصر من بين الأرخص في العالم، وتنفق الحكومة التي تعاني عجزا ماليا أكثر من خمس ميزانيتها للإبقاء عليها منخفضة.

وتشير أرقام ميزان المعاملات الجارية التي نشرها البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، إلى أن إنفاق مصر على الواردات النفطية في الفترة من يناير إلى مارس بلغ 3.8 مليار دولار، وهو ما يزيد حوالي مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات صادرات النفط إلى 2.7 مليار دولار من حوالي ثلاثة مليارات.