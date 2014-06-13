"اضطرابات العراق".. تقفز بالنفط إلى 114 دولارا

قفزت أسعار العقود الآجلة لنفط برنت خام القياس الأوروبي لأعلى مستوى في 9 أشهر قرب 114 دولارا للبرميل اليوم الجمعة وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بعدما هددت الولايات المتحدة بعمل عسكري في العراق ضد مسلحين متشددين سيطروا على عدة بلدات ومدن ويتجهون صوب بغداد.

ووسع المسلحون تقدمهم إلى بلدات قريبة من بغداد في حين توجهت شاحنات تحمل متطوعين شيعة إلى الخطوط الأمامية للدفاع عن المدينة وهو ما زاد المخاوف من أن يطول أمد الاضطرابات.

وصعدت عقود برنت85 سنتا إلى113.87 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من سبتمبر الماضي. وقفزت عقود الخام الأميريكي الخفيف 78 سنتا إلى107.31 دولار للبرميل بعدما سجلت في وقت سابق107.68 دولار للبرميل أعلى مستوى في تسعة أشهر أيضا.

وبلغت مكاسب الخامين حوالي5 % هذا الأسبوع. وهدد الرئيس الأميركي باراك أوباما بضربات عسكرية أميركية في العراق ضد المتشددين الذين يسعون لإقامة دولة إسلامية في العراق وسوريا.