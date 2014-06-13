انفجار قوي يحدث أضراراً في مصفاة نفط باليمن

قال مسؤول بشركة مصافي عدن، إن انفجارا قويا ناجما عن عبوة ناسفة أدى إلى إحداث أضرار في أنبوب لنقل مادة الديزل من خزانات المصفاة إلى محطات توليد الكهرباء الرئيسة في عدن في وقت متأخر ليل الخميس.

وأبلغ المسؤول أن الانفجار أدى إلى تسرب الديزل لكن لم تحدث أي أضرار بشرية. وأضاف أن الفنيين بالمصفاة هرعوا على الفور لإصلاح الأضرار التي حدثت في الأنبوب وإعادة تشغيله.

ووصف المسؤول التفجير بأنه "عمل إجرامي جبان"، لكنه لم يلق بالمسؤولية على أي جهة.

ويبلغ طول الأنبوب حوالي ثمانية كيلومترات، ويمتد من منشآت المصافي في مدينة البريقة إلى محطة الكهرباء الرئيسة المقامة على ساحل البحر في منطقة الحسوة بعدن.