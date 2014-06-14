أوروبا تدعو للحزم مع روسيا حيال أنبوب غاز ستريم

دعت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إبداء الحزم والوحدة حيال روسيا بعد تعليق أشغال مد أنبوب غاز ساوث ستريم بهدف إجبار مجموعة غازبروم الروسية على احترام الحق الأوروبي.

وأعلن المفوض، غونتر اوتينغر، متوجها إلى وزراء الطاقة في الدول الأعضاء الـ28 المجتمعين في لوكسمبورغ "المفوضية ليست الشريرة. نحن نطبق القواعد التي وافقتم عليها". وأضاف أن "الروس يعرفون القواعد الأوروبية حرفيا، لكنهم لا يقبلون بها".

وحذر قائلا "ينبغي ألا ننحني دائما أمام الروس من أجل إرضائهم"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يتكلم بصوت واحد". ودعا أوتينغر خصوصا السلطات الإيطالية إلى عدم السماح لروسيا بأن تملي عليها سياستها.

ومشروع ساوث ستريم ينفذه كونسورسيوم، يضم المجموعة الروسية العملاقة غازبروم ومجموعة الطاقة الإيطالية إيني، وقد أطلق العمل به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 2012 وهو يهدف إلى ربط روسيا ببلغاريا عبر البحر الأسود للالتفاف على أوكرانيا قبل أن يواصل مساره إلى اليونان وإيطاليا وصربيا والمجر وسلوفينيا والنمسا بالتأكيد.

وتأمل غازبروم في أن يدخل المشروع حيز الخدمة في2015 مع قدرة 63 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز التي تمر عبر أوكرانيا، لكن المفوضية الأوروبية أمرت بتجميد ورش العمل في دول الاتحاد الأوروبي طالما لا تتطابق الاتفاقات الثنائية المبرمة مع روسيا مع الحق الأوروبي.

ونددت السلطات الروسية بهذا القرار واعتبرته "ممرا يسير نحو فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا". وقال أوتينغر "نشدد على أنه يتعين احترام الحق الأوروبي في الأسواق العامة وحماية البيئة والتنافسية".