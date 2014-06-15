تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 44%

أظهرت بيانات للجمارك أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام من إيران تراجعت في مايو بالمقارنة مع أبريل، مع هبوط وارادتها النفطية من طهران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام عن المتوسط اليومي في العام الماضي.

وأشارت البيانات المبدئية للجمارك أن كوريا الجنوبية استوردت 284327 طنا من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، أو 67230 برميلا يوميا مقابل 552884 طنا قبل شهر و505004 أطنان قبل عام.

وغالبا ما تتأرجح واردات النفط من إيران بشكل كبير من شهر لآخر، لأن إحدى المصفاتين اللتين تملكهما كوريا الجنوبية لاستيراد النفط الإيراني لا تشتري عادة النفط الخام إلا كل شهرين.

وأخذت كوريا الجنوبية 2.5 مليون طن أو 121868 برميل يوميا من إيران خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، بتراجع بلغ 15 في المئة عن 2.9 مليون طن استوردتها خلال نفس الفترة من 2013 وأقل أيضا تسعة في المئة عن متوسط العام الماضي الذي بلغ 134 ألف برميل يوميا.

ويفترض أن تبقي كوريا الجنوبية والمشترون الآسيويون الآخرون وارداتهم من النفط الخام من إيران عند مستويات نهاية 2013 أو ما بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا بموجب بنود اتفاقية جنيف بين إيران والقوى الكبرى الست.

وسرت هذه الاتفاقية في يناير وخففت بعض القيود عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتقول مصادر في الصناعة ومصادر حكومية إنه في الوقت الذي من المنتظر أن تحصل فيه الصين على كمية من النفط الخام الإيراني أكبر مما حصلت عليه قبل فرض العقوبات الصارمة في بداية 2012 فمن المتوقع أن يستورد أكبر زبائن إيران، وهم الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية مجتمعين، ما بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام.