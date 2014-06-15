مباحثات الغاز بين روسيا وأوكرانيا لم تصل إلى تسوية

أعلن وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان أنه لم يتم التوصل إلى تسوية في كييف بهدف تفادي قطع الغاز الروسي عن أوكرانيا الاثنين، مشيرا إلى أن المفاوضات ستستأنف الأحد بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وقال برودان "لم يتم التوصل إلى أي حل. المفاوضات ستستأنف صباح الأحد"، بينما غادر رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية الفندق حيث تجري المفاوضات دون الإدلاء بأي تصريح.

وبحسب الوزير الأوكراني فإن قرار استئناف المفاوضات الأحد اتخذ بناء على اقتراح تقدم به مفوض الطاقة الأوروبي غونتر اوتينغر الذي يشارك في هذه المفاوضات.

من جهته قال اوتينغر للصحافيين إن المفاوضات ستستأنف الأحد في الساعة 09.30 (06.30 تغ).

وكانت آخر جولة من المحادثات حول الغاز التي تجري برعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل انتهت الأربعاء بدون التوصل إلى اتفاق، بعدما رفضت أوكرانيا اقتراحا "نهائيا" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقضي بتحديد سعر كل ألف متر مكعب من الغاز بـ385 دولارا بحسم يبلغ مئة دولار.

وأمهلت مجموعة غازبروم الروسية أوكرانيا حتى الاثنين لسداد دينها الذي يناهز ملياري دولار تحت طائلة وقف إمدادها بالغاز.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن روسيا زودت المتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا بدبابات وقاذفات صواريخ وعتاد عبر الحدود بين البلدين خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد مصور فرانس برس في لوغانسك البالغ عدد سكانها نصف مليون نسمة والواقعة قرب الحدود مع روسيا، أنه سمع فجر السبت في وسط المدينة انفجارات شديدة، وأن طائرات ومروحيات الجيش الاوكراني قصفت ليلا حواجز الانفصاليين.

وقد شهد مطار لوغانسك الدولي الأسبوع الماضي هجوما لانفصاليين تصدت له القوات الاوكرانية.

وتتهم كييف والغربيون باستمرار موسكو بالتحرك خفية لدعم حركة التمرد المسلحة في أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة.