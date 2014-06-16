إقليم كردستان يطالب بربع إيرادات العراق النفطية

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراقي، الاثنين، إن حكومة الإقليم تعتقد أن نصيبه من إجمالي مبيعات النفط العراقية ينبغي أن يصل إلى 25 في المئة. وقالت حكومة الإقليم إن قيام بغداد بخفض الميزانية دفع الإقليم لبيع النفط بشكل مستقل بعيداً عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.

وقال المتحدث سفين دزيي، وهو وزير سابق للشؤون الخارجية والتعليم في حكومة كردستان، إنه من المفترض أن يتلقى الإقليم حالياً 17 في المئة من إيرادات العراق النفطية، إلا أن هذه النسبة ينبغي أن ترتفع بناءً على زيادة سكانه وارتفاع إنتاجه النفطي.

وأضاف "ينبغي أن يكون الرقم أعلى بكثير.. وعندما تجرى التعدادات الرسمية للسكان نعتقد أن الرقم قد يبلغ 25 بالمئة في المتوسط".

وأوضح "كانت نسبة السبعة عشر بالمئة مجرد تقدير تم استخدامه. لكن حتى الآن نحن لا نحصل عليها. في العام الحالي نحصل على حوالي 10.5 بالمئة فقط من ميزانية العراق الاجمالية".