كوجاس: توترات العراق تعطل مشروع "عكاس للغاز"

ذكرت مؤسسة كوريا للغاز (كوجاس) مالكة مشروع تطوير حقل عكاس للغاز في العراق، أن المشروع يواجه تعطيلات بسبب الأزمة الأخيرة في البلد.

وبحسب صحيفة البيان، قال مصدر مطلع بشركة الغاز التي تديرها الدولة إن التأخير بدأ الأسبوع الماضي مع فرار العاملين بمشروع خط أنابيب قرب مواقع القتال.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "إذا اتسع نطاق الحرب الأهلية وتدخل الجيش الأميركي سيكون من المرجح وقف المشروع مؤقتا.. في أسوأ الأحوال قد ننسحب".

وأمرت الولايات المتحدة حاملة طائرات بالتوجه إلى الخليج لتكون على أهبة الاستعداد إذا لجأت واشنطن للخيار العسكري بعد سيطرة مسلحين على مناطق في الشمال.

وقالت وزارة الطاقة الكورية إنها ستضع خطط طوارئ لمشاريعها في العراق.

وأضافت إنه لم تحدث تعطيلات كبيرة حتى الآن وإن ذلك يشمل واردات النفط من العراق واستوردت كوريا ما قيمته 9.23 مليارات دولار من الخام العراقي 2013.