روسيا تنفذ تهديدها وتقطع الغاز عن أوكرانيا

نفذت روسيا تهديدها، إذ قررت اشتراط الدفع مسبقا لمواصلة تسليم الغاز لأوكرانيا، ما سيؤدي إلى وقف الإمدادات عن كييف، على ما أعلنت مجموعة غازبروم الروسية. وأعلنت المجموعة في بيان أنه مع انتهاء المهلة المحددة لكييف لتسديد ديون تبلغ مجموع 4,5 مليار دولار في الساعة السادسة صباح الاثنين، فإن "غازبروم وبموجب العقد الساري انتقلت إلى نظام دفع مسبق لإمدادات الغاز لمجموعة الغاز الأوكرانية.



وتابعت غازبروم أنه "لم يتم تسديد أي مدفوعات لشهر يونيو، واعتبارا من اليوم فإن الشركة الأوكرانية لن تتلقى سوى الكميات التي تدفع ثمنها" بدون أن تحدد العواقب الفورية لهذا القرار.



ومن المحتمل أن يؤدي قرار غازبروم إلى اضطرابات في إمدادات الغاز الروسي لأوروبا والتي يعبر نحو نصفها من الاراضي الاوكرانية، وهو ما حصل خلال النزاعات السابقة حول الغاز في 2006 و2009.



ورفضت كييف زيادة في الأسعار قررتها موسكو بعد وصول قادة مؤيدين للغرب الى السلطة في نهاية فبراير اثر عزل الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.



وبموجب هذه الزيادة ارتفعت أسعار الغاز الروسي من 268 الى 485 دولارا للألف متر مكعب، وهو السعر الاعلى في اوروبا، وقد اقترحت موسكو في آخر عرض قدمته اعتماد سعر 385 دولارا.





ومن المتوقع ان تكون انعكاسات هذا القرار محدودة في الوقت الحاضر في اوكرانيا التي جمعت خلال الاسابيع الاخيرة احتياطات ضخمة من الغاز في مستودعاتها تحت الارض، لا سيما وان الاستهلاك يبقى محدودا في هذا الوقت من السنة، حيث لا يتم استخدام التدفئة.