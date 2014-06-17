برنت يستقر قرب 113 دولاراً مدفوعاً بتوترات العراق

استقر سعر خام برنت في العقود الآجلة قرب 113 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء مع استمرار القلق على المعروض النفطي، بينما تدرس الولايات المتحدة شن ضربات جوية في العراق الذي يشهد تدهوراً في الأوضاع الأمنية.

والتقى الرئيس الأميركي باراك أوباما مع كبار مستشاري الأمن القومي يوم الاثنين لبحث خيارات العمل العسكري لدعم الحكومة العراقية.

وتراجع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس 35 سنتاً إلى 112.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش. وارتفع برنت 48 سنتاً عند التسوية أمس الاثنين بعد أن بلغ 113.28 خلال الجلسة.

وانخفض سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم يوليو 34 سنتاً إلى 106.56 دولار للبرميل بعد إغلاقه منخفضاً سنتاً واحداً في الجلسة السابقة.