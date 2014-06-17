صادرات نفط أميركا تسجل أعلى مستوى بـ15 عاما

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغت268 ألف برميل يوميا في أبريل أعلى مستوى لها في 15عاما وسلمت كل الصادرات تقريبا لكندا.

وزادت الصادرات بشكل حاد منذ بداية العام 2013 وتجاوزت 200 ألف برميل يوميا في خمسة من الشهور الستة الماضية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة وهي ذراع الإحصاءات التابعة لوزارة الطاقة الأميركية إن زيادة الصادرات ترجع بشكل أساسي إلى زيادة حادة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة.

وحظر الكونغرس أغلب صادرات الخام الأميركية منذ عام 1973. وتحتاج الشركات الأميركية لترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بشأن صادرات محددة مسموح بها ومنها المبيعات لكندا.