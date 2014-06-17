عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

صادرات نفط أميركا تسجل أعلى مستوى بـ15 عاما

المصدر: واشنطن ـ رويترز
رابط مختصر

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغت268 ألف برميل يوميا في أبريل أعلى مستوى لها في 15عاما وسلمت كل الصادرات تقريبا لكندا.

وزادت الصادرات بشكل حاد منذ بداية العام 2013 وتجاوزت 200 ألف برميل يوميا في خمسة من الشهور الستة الماضية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة وهي ذراع الإحصاءات التابعة لوزارة الطاقة الأميركية إن زيادة الصادرات ترجع بشكل أساسي إلى زيادة حادة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة.

وحظر الكونغرس أغلب صادرات الخام الأميركية منذ عام 1973. وتحتاج الشركات الأميركية لترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بشأن صادرات محددة مسموح بها ومنها المبيعات لكندا.

كلمات دالّة

#نفط, #خام, #بيع, #ارتفاع, #مستوى, #أعلى, #أميركا, #برميل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر