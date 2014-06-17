وكالة الطاقة: الخطر يحوم حول نمو إنتاج نفط العراق

قالت وكالة الطاقة الدولية إن أهداف نمو إنتاج النفط العراقي تبدو معرضة للخطر بشكل متزايد، وهو ما يبرز المخاطر المتنامية على الإمدادات والناجمة عن القلاقل السياسية والعنف في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع ارتفاع الطلب بفضل تحسن الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية في تقريرها عن سوق النفط على المدى المتوسط اليوم الثلاثاء أن النمو العالمي في الطلب على الخام قد يبدأ في التباطؤ بحلول نهاية العقد الحالي، وهو ما يرجع لأسباب منها ارتفاع الأسعار.

والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك، وتوقفت بعض صادرات العراق منذ مارس بينما تضرر إنتاج المنظمة أيضا من الاضطرابات في ليبيا والعقوبات المفروضة على إيران وسرقة النفط في نيجيريا.

وقالت ماريا فان دير هوفين المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية "في أوبك يظل العراق المصدر الرئيس لمعظم النمو المتوقع في الطاقة الإنتاجية لكن هذا النمو يبدو معرضاً للخطر بشكل متزايد".