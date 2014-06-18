إجلاء موظفي إكسون موبيل وبي بي النفطية من العراق

قال رئيس شركة نفط الجنوب الحكومية العراقية ضياء جعفر اليوم الأربعاء إن شركة إكسون موبيل نفذت عملية إجلاء كبيرة لموظفيها، بينما قامت بي.بي بإجلاء 20 بالمئة من عامليها.

وذكر جعفر أن شركات إيني وشلومبرجر ووذرفورد وبيكر هيوز ليس، لديها خطط لإجلاء موظفيها من العراق بعد التقدم السريع الذي حققه المسلحون المتشددون في البلاد.

ولم يتسنَ على الفور الحصول على تعليق من هذه الشركات العاملة في جنوب العراق والتي لا تزال الحكومة تحكم قبضتها عليها.

وقال جعفر لرويترز إن سحب الموظفين وخفض أعدادهم لا يمثل "رسالة مرضية" للجانب العراقي، وإن موظفي شركات النفط يجب أن يكونوا في مواقعهم في حقول العراق.

وطمأن جعفر الشركات بأن التطورات الحالية في بلاده لم ولن تؤثر بأي حال من الأحول على العمليات في الجنوب، مشيرا إلى أن مستوى الصادرات المستهدف لشهر يونيو هو 2.7 مليون برميل يومياً.