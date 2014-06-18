ارتفاع النفط ينذر باتساع عجز الموازنة في الهند

قال مصدران حكوميان إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولاراً للبرميل على مدى 3 أو 4 أشهر بسبب القتال الدائر في العراق، وهو ما قد يسبب عجزاً لا يقل عن 200 مليار روبية (3.4 مليار دولار) في الميزانية.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لرويترز طالباً عدم ذكر اسمه: "إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3-4 أشهر في حدود 120 دولاراً للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي".

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية أرون جيتلي أول مشروعاته للميزانية الشهر المقبل، ويواجه عقبات تتمثل في ضعف الاقتصاد ومخاوف من تضخم أسعار الغذاء واحتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.