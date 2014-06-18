عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

ارتفاع النفط ينذر باتساع عجز الموازنة في الهند

المصدر: نيودلهي ـ رويترز
رابط مختصر

قال مصدران حكوميان إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولاراً للبرميل على مدى 3 أو 4 أشهر بسبب القتال الدائر في العراق، وهو ما قد يسبب عجزاً لا يقل عن 200 مليار روبية (3.4 مليار دولار) في الميزانية.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لرويترز طالباً عدم ذكر اسمه: "إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3-4 أشهر في حدود 120 دولاراً للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي".

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية أرون جيتلي أول مشروعاته للميزانية الشهر المقبل، ويواجه عقبات تتمثل في ضعف الاقتصاد ومخاوف من تضخم أسعار الغذاء واحتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.

كلمات دالّة

#نفط, #مخاوف, #الهند, #ارتفاع, #اسعار, #برميل, #بترول, #العراق

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر