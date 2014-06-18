مخزونات نفط أميركا تتراجع بفعل اضطرابات العراق

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء إذ إن التوترات في العراق ألقت بظلال من الشك على أهداف هذا البلد العضو في منظمة أوبك بشأن صادرات النفط وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم يوليو 0.20 دولار إلى 106.56 دولار للبرميل بعد إغلاقها عند التسوية الثلاثاء منخفضة 54 سنتا إلى 106.36 دولار.

وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم أغسطس 20 سنتا إلى 113.25 دولار للبرميل. وكان العقد ارتفع عند التسوية الثلاثاء 51 سنتا إلى 113.45 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط‭‭‭‭ ‬‬‬‬الخام هبطت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير سجلت زيادة.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 378.2 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 650 ألف برميل.