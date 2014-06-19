النفط الأميركي "يتعافى" بدعم من الاضطرابات في العراق

تعافت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الخميس، متجاوزة 106 دولارات، بعد هبوطها الجلسة السابقة، إذ لاقت دعما من المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات بسبب الاضطرابات في العراق.

وتراجع الخام يوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوياته منذ 11 من يونيو، بعدما أظهرت بيانات للحكومة الأميركية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت أقل كثيرا مما أورده تقرير معهد البترول الأميركي.

وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم يوليو 0.22 دولار إلى 106.19 دولار للبرميل، بعد إغلاقه عند التسوية الأربعاء منخفضا 39 سنتا إلى105.97 دولار.

وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم أغسطس سنتا واحدا الى 114.25 دولارا للبرميل.

وكان العقد ارتفع عند التسوية أمس الأربعاء 81 سنتا إلى 114.26 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات الخام الأميركية هبطت 579 ألف برميل إلى 386.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 من يونيو، وهو ما يقل كثيرا عن التراجع البالغ 5.7 مليون برميل في تقرير معهد البترول الأميركي.