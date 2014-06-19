وزير النفط الكويتي: نتجه لزيادة الاستثمارات بأوروبا

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير اهتمام دولة الكويت بزيادة الاستثمارات في اوروبا. وقال العمير على هامش جولته في أقسام وإدارات مصفاة (يوروبورت) النفطية الكويتية في مدينة روتردام الهولندية "اننا نتطلع الى زيادة استثماراتنا في أوروبا وسنعمل على تذليل جميع العقبات التي نواجهها".

وأضاف "اننا نتابع احدى اهم الاستثمارات الكويتية في أوروبا ونأمل أن ننجح في حل جميع المشكلات التي تواجه استثماراتنا" مشيدا بالكوادر الكويتية الشابة التي تعمل في إدارة المصفاة وما يقومون به من عمل مهم يبرز روح التفاني.

وذكر العمير الذي رافقه في الجولة سفير دولة الكويت لدى هولندا حفيظ العجمي والمدير الاداري لمصفاة (يوروبورت) النفطية الكويتية وائل سالمين أنه سيلتقي وزيري الخارجية والاقتصاد الهولنديين غداً، معرباً عن أمله في عقد "محادثات جيدة معهما حول الاستثمارات الكويتية في هولندا".

ووصف العمير العلاقات الهولندية الكويتية بأنها "ممتازة"، مشيراً الى الزيارة الاخيرة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للاهاي للاحتفال بالذكرى الخمسين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي اجرى خلالها محادثات جيدة ومثمرة.

ويرافق الوزير العمير في زيارته الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار محمد العدساني والرئيس التنفيذي في شركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي ونائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لعمليات أوروبا في شركة البترول الكويتية العالمية خالد المشيلح ومدير إدارة الملاك والشؤون التجارية بشركة البترول الكويتية عدنان القلاف والمدير التنفيذي لمكتب وزير النفط الشيخة ايمان المحمد الصباح.