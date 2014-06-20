سعر برنت يلامس 115 دولاراً بفعل أحداث العراق

تتجه أسعار عقود مزيج النفط الخام برنت إلى ملامسة 115 دولاراً للبرميل، الجمعة، قرب أعلى مستوى لها في 9 أشهر، وتتجه لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، وسط تزايد مخاطر تعطل الإمدادات العراقية.

وتقاتل قوات حكومة المالكي مسلحين يسعون للسيطرة على أكبر مصفاة تكرير في العراق. وإذا ظلت المصفاة البالغة طاقتها 300 ألف برميل يوميا مغلقة ستحتاج بغداد إلى استيراد مزيد من المنتجات النفطية لتلبية الاستهلاك المحلي مما سيزيد شح المعروض بأسواق الخام.

ولم تتأثر حتى الآن حقول الخام في جنوب البلاد أو الصادرات.

وأغلب الإنتاج العراقي البالغ 3.3 مليون برميل يوميا يأتي من تلك الحقول، لكن القتال في الشمال وبدء شركات النفط الأجنبية في سحب عمال من البلاد يشكل خطرا على الإمدادات العراقية.

وتراجعت عقود برنت 9 سنتات إلى 114.97 دولار للبرميل، بعدما أنهت تعاملات أمس الخميس مرتفعة 80 سنتا عند 115.06 دولار للبرميل.

وزاد عقد الخام الأميركي الخفيف الذي يحل أجله اليوم الجمعة 14 سنتا إلى 106.57 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 46 سنتا في الجلسة الماضية.