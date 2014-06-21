الخام الأميركي يقفز فوق 107 دولارات للبرميل

قفز الخام الأميركي فوق 107 دولارات للبرميل، ليصل إلى مستوى مرتفع جديد في تسعة أشهر، بفعل جني أرباح من حلول أجل عقد يوليو وتوقعات لزيادة معدلات تشغيل مصافي التكرير هذا الصيف.

وقلص ارتفاع الخام الأميركي العلاوة السعرية لخام برنت الذي نزل من أعلى مستوى في تسعة أشهر، وهبط عن 115 دولارا للبرميل، بفعل انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات جراء العنف في العراق.

وتقلص فارق السعر بين الخامين للمرة الأولى في عشرة أيام، مما شجع المتعاملين على جني الأرباح.

وهبط برنت 25 سنتا لتتحدد التسوية عند 114.81 دولار للبرميل. كان السعر بلغ 115.71 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى خلال المعاملات منذ التاسع من سبتمبر.

وارتفع الخام الأميركي 83 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 107.26 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر تسوية منذ 18 سبتمبر. وارتفع الخام إلى 107.73 دولار خلال المعاملات مع قيام المتعاملين بجني الأرباح قبيل حلول أجل العقد.